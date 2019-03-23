Состоялась церемония закладки фундамента нового здания театра “Амазгаин”: до этого премьер-министр лично убрал мусор с территории

Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в церемонии закладки фундамента нового здания Общенационального театра “Амазгаин” имени Соса Саркисяна.

Мероприятие состоялось позже назначенного времени, поскольку премьер-министр, увидев мусор возле нового здания театра, отметил, что не намерен в таких условиях участвовать в церемонии закладки фундамента и начал лично убирать мусор. К нему присоединились мэр Еревана АйкМарутян, актеры театра и строители.

“Все должно быть чисто, нельзя приходить, стоять посреди мусора и проводить торжественное мероприятие. Мы не должны чтить память Соса Саркисяна посреди мусора, форма есть, а содержания - нет”, - как передает Арменпресс, сказал Никол Пашинян.

По его словам, революция - это не смена премьер-министра, а изменения самочувствия гражданина, и когда гражданин видит мусор, он не должен проходить мимо.

Только после того, как мусор вокруг нового здания театра был убран, премьер-министр принял участие в церемонии закладки фундамента. Мэр Еревана АйкМарутян и директор театра АрманНавасардян заложили символическую капсулу в фундамент здания.

Затем премьер-министр Пашинян вместе с супругой Анной Акопян и дочерьми отправился в областные общины, чтобы принять участие в республиканском субботнике.