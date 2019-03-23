Армянские шахматисты отстают от лидера первенства Европы на 1 очко

Состоялись партии 5 тура на первенстве Европы.

Как передает Арменпресс, из представителей Армении победу одержали Сергей Мовсесян, Манук Петросян. Вничью сыграли СамвелТер-Саакян, Грант Мелкумян, Роберт Ованнисян, АйкМартиросян, АрманПашикян, Шант Саркисян.

По итогам этого тура СамвелТер-Саакян, Грант Мелкумян, Сергей Мовсесян и Роберт Ованнисян набрали по 3,5 очка и отстают от лидера первенства Европы на 1 очко.