Время в Ереване: 11:07:36,   24 Март

Армянские шахматисты отстают от лидера первенства Европы на 1 очко


Состоялись партии 5  тура  на  первенстве Европы.

Как  передает Арменпресс, из представителей  Армении победу  одержали Сергей Мовсесян, Манук  Петросян. Вничью сыграли СамвелТер-Саакян, Грант Мелкумян, Роберт Ованнисян, АйкМартиросян, АрманПашикян, Шант Саркисян.

По итогам этого тура  СамвелТер-Саакян, Грант Мелкумян,   Сергей Мовсесян и Роберт Ованнисян  набрали по 3,5 очка и отстают от лидера  первенства Европы  на 1 очко.




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