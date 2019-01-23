Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-01-19

ЕРЕВАН, 23 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 23 января, курс доллара США вырос на 0.01 драмa и составил 485.18 драм. Курс евро сократился на 0.23 драмa и составил 550.92 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 7.33 драм. Курс британского фунта вырос на 3.31 драмa и составил 629.86 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 40.19 драмa и составила 19999.35 драм. Цена серебра выросла на 0.01 драмa и составила 238.04 драм. Цена платины сократилась на 77.73 драмa и составила 12369.93 драм.