Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сообщил о стабилизации ситуации с гриппом H1N1

Ситуация с гриппом H1N1 стабилизируется, эпидемии нет. Как передает «Арменпресс», об этом сказал на пресс-конференции в среду министр здравоохранения Арсен Торосян.

По его словам, вирус H1N1 был обнаружен у некоторых больных гриппом, однако все они излечились. Есть также другой штамм - H3N2, который переносится намного легче.

"Эпидемии, вызванной штаммом H1N1, нет. И вообще, никакой эпидемии нет. Ситуация стабилизируется, я надеюсь на следующей неделе поводов говорить на эту тему уже не будет", — сказал Торосян.

Ранее Минздрав сообщил о летальном случае от вируса H1N1: в начале января от гриппа скончалась женщина, которая страдала также рядом хронических заболеваний.