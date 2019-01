AP: умер лауреат Пулитцеровской премии Рассел Бейкер

Американский писатель-сатирик, дважды лауреат Пулитцеровской премии Рассел Бейкер умер в возрасте 93 лет. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press.

Бейкер был писателем, эссеистом и журналистом. Пулитцеровскую премию - престижную американскую награду в области журналистики, литературы и музыки - он получил за автобиографию "Взросление" (Growing Up, 1982) и заметки для газеты The New York Times, где он вел колонку "Обозреватель" с 1962 по 1998 годы, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.