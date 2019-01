Մահացել Է Պուլիտցերյան մրցանակի կրկնակի դափնեկիր Ռասել Բեյքերը. AP

ԵՐԵՎԱՆ, 23 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: 93 տարեկան հասակում մահացել Է ամերիկացի երգիծաբան գրող, Պուլիտցերյան մրցանակի կրկնակի դափնեկիր Ռասել Բեյքերը: Հունվարի 23-ին այս մասին հայտնել Է Associated Press (AP) գործակալությունը, տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը:Բեյքերը գրող Էր, Էսսեիստ եւ լրագրող: Պուլիտցերյան մրցանակը՝ ժուռնալիստիկայի, գրականության եւ երաժշտության բնագավառում ամերիկյան հեղինակավոր պարգեւը, նա ստացել Է «Հասունացում» (Growing Up, 1982) ինքնակենսագրության եւ The New York Times թերթում հրապարակված հոդվածների համար, որտեղ 1962-ից մինչեւ 1998 թվականը նա վարում Էր «Տեսաբան» սյունակը, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը: