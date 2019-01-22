Пашинян планирует провести в Давосе неформальную встречу с Алиевым: РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что планирует во вторник провести в Давосе неформальную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Да, это неформальная встреча", - как сообщает Арменпресс, сказал он РИА Новости на вопрос, будет ли сегодня его двусторонняя встреча с президентом Алиевым.

Ранее на пресс-конференции, отвечая на вопрос, когда может состояться его беседа с президентом Азербайджана, он заявил, что "очень скоро".