Время в Ереване: 11:07:36,   22 Январь

Пашинян планирует провести в Давосе неформальную встречу с Алиевым: РИА Новости


Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что планирует во вторник провести в Давосе неформальную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Да, это неформальная встреча", - как сообщает Арменпресс, сказал он РИА Новости на вопрос, будет ли сегодня его двусторонняя встреча с президентом Алиевым.

Ранее на пресс-конференции, отвечая на вопрос, когда может состояться его беседа с президентом Азербайджана, он заявил, что "очень скоро".




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации