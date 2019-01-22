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Никол Пашинян встретился в Давосе с главой компании Apple Тимом Куком


Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретился в Давосе с главой компании Apple Тимом Куком.

Как сообщает Арменпресс, советник премьер-министра Арсен Гаспарян разместил на своей странице в Facebook фото со встречи.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который начался 22 января.




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