Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян встретился в Давосе с главой компании Apple Тимом Куком.

Как сообщает Арменпресс, советник премьер-министра Арсен Гаспарян разместил на своей странице в Facebook фото со встречи.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян отбыл с рабочим визитом в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который начался 22 января.