В Армении устанавливается минимальный размер трудовой пенсии - 25 500 драмов

Первым шагом на пути к увеличению трудовой и военной пенсий станет внедрение нового понятия - «минимальный размер трудовой пенсии». Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказала начальник управления пенсионного обеспечения Министерства труда и соцвопросов Армении Анаит Галстян.

-Г-жа Галстян, законодательством будет установлено понятие «минимальна трудовая пенсия» - в размере 25 500 драмов. это означает, что пенсия не может быть ниже этой – независимо от трудового стажа?

-Мы разработали новый пакет законов, в котором предусмотрено внедрение нового понятия - «минимальный размер трудовой пенсии». Ее же размер устанавливается правительством Армении.

-Есть ли понятие минимального трудового стажа?

- Понятие «минимальный размер трудовой пенсии» не связано с с понятием минимального трудового стажа. Для назначения трудовой пенсии по возрасту требуется наличие минимального трудового стажа в течение 10 лет. Есть и случаи, когда пенсия назначется при наличии трудового стажа в течение 5 лет, или при инвалидности. Например, если инвалиду 18-21 год, и он проработал 1 год, то и ему назначается трудовая пенсия.

-Г-жа Галстян, в чем цель повышения пенсий?

-Разрабатывая законодательный пакет, мы хотели снизить бедность среди пенсионеров.

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