Никол Пашинян и президент АБР достигли договоренности о расширении сфер сотрудничества

В Давосе состоялась встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с президентом Азиатского банка развития Такэхико Накао.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи был обсужден ряд реализуемых в Армении при поддержке АБР проектов, включая строительство дорог, в частности, строительство автомагистрали Север-Юг, развитие инфраструктур, улучшение сейсмической безопасности и др.

Никол Пашинян подчеркнул важность тесного сотрудничества между правительством Армении и АБР и эффективной реализации программ, а также представил собеседнику позитивные изменения в экономике Армении. Никол Пашинян подчеркнул, что правительство Армении решительно настроено в осуществлении реформ и проведении экономической революции в нашей стране.

Стороны также обсудили вопросы, связанные с реализацией программ АБР по развитию малого и среднего бизнеса в нашей стране.

Президент АБР отметил, что они готовы обсудить с правительством Армении возможности расширения проектов и реализации более крупных проектов, которые будут включать новые сферы.