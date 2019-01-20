«Черный январь» как инструмент пропаганды Азербайджаном антиармянской ненависти: последовавшие за погромами армян в Баку события 20 января 1990г. в восприятии азербайджанской общественности

ЕРЕВАН, 22 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Ровно 29 лет назад, в эти дни, после массовых погромов армян в Баку вследствие столкновений советских войск и азербайджанских вооруженных групп обе стороны понесли потери. Согласно официальным данным Азербайджана, число потерь с азербайджанской стороны составило 150 человек [1].

В ходе продолжавшихся с 20 января по 11 февраля столкновений погибли также 38 советских военнослужащих [2]. События, имевшие место в ночь на 20 января 1990 года, в азербайджанской пропаганде получили название «черный январь» или «кровавый январь».

Хотя армяне, а тем более армянские войска никакого отношения к этим событиям не имели, власти Азербайджана используют тезис «20 января» преимущественно для ведения антиармянской пропаганды. Мифическое восприятие произошедшего и распространение идеи «героической борьбы» зиждутся на пропаганде ненависти и ксенофобии в отношении армян, что наглядно видно при изучении на данном этапе некоторых представлений и подходов общественности Азербайджана.

Политика официального Баку и проводимые 20 января под государственным патронажем мероприятия сопровождаются антиармянскими акцентами и целенаправленным таргетированием. На сайте президента Азербайджана, в посвященном «черному январю» разделе, представлен материал «Путь к 20 января: хронология», где с первых же строк акцент ставится на представлении ложных пропагандистских данных о начавшемся в Армении и НКАО движении и фактически делается попытка обосновать произошедшее «совершенными армянами преступлениями» [3].

В материалах азербайджанских СМИ о 20 января можно отследить примеры этой пропаганды. В частности, одна из рассмотренных статей озаглавлена так: «Армянская рука в погромах 20 января или приказ-послание о 20 января был направлен из Еревана в Москву еще за неделю» [4].

Подобное акцентирование отмечается не только в призывах к внутренней аудитории, но и международному сообществу. Например, Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) Эльмира Сулейманова в своем послании[5] международным организациям от 11 января 2019 года обвинила советское руководство в том, что оно «грубо нарушив нормы международного права, оказало этим преступлением поддержку Армении, в результате чего против Азербайджана началась продолжительная армянская агрессия». Она также выступила с лживыми утверждениями, будто руководство СССР «поддерживало усиливавшийся с 1988 года армянский сепаратизм в Нагорно-Карабахской Автономной области» и пр. По сути, воздействуя ложными заявлениями на азербайджанскую общественность, Сулейманова действует в рамках политики ведения пропаганды ненависти против армян.

Координируемый государством процесс формирования ложных представлений (narrative) о виновности армян (помимо советских войск) в событиях «черного января» 1990 года, а также повсеместная пропаганда ненависти в отношении армян привели и дополнительно способствовали укреплению среди азербайджанской общественности стабильного образа врага в лице армян. При изучении мнений, озвученных в ходе некоторых опросов в Азербайджане касательно «20 января», становится очевидно, что вышеотмеченное целенаправленное таргетирование армян привело к формированию среди населения Азербайджана абсолютно ложных и необоснованных представлений.

К примеру, 19 января 2018 года азербайджанское оппозиционное издание Kanal13 провело онлайн- опрос на тему «Что вы знаете о 20 января?» В ходе ответов прозвучало также мнение, что 19-20 января 1990 года на столицу Азербайджана «напали российские и армянские войска». Еще один респондент заявил, будто 19-20 января 1990 года «армянские войска захватили азербайджанские территории и осуществили погромы населения».

В другом опросе [7], опубликованном A24, приняли участие также дети. Примечательно, что дети в качестве виновных в первую очередь указывают на «армянских разбойников», порою даже не вспоминая про советские войска. Многие даже отметили, что «в этот день армяне оккупировали Азербайджан».

События 20 января нашли художественное отражение в фильме режиссера Вахида Мустафаева «Кровавый январь» (Qanlı Yanvar) [8], в котором хотя и нет эпизодов с армянскими войсками, тем не менее, в диалогах героев налицо тенденция обвинять во всем армян. Примечательны также звучащие в фильме песни, в одной из которых для уничижения первого секретаря Компартии Азербайджанской ССР А. Везирова его называют фамилией на армянский лад – «Везирян».

Связь погромов армян в Баку и «черного января»: виновные за жертвы и в роли жертвы

Азербайджанский журналист Зейнал Ибрагимов отмечал [9]: «Когда Азербайджан начинает говорить о геноциде, то почему-то забывает, что были фактически изгнаны более миллиона коренных жителей Баку. Это не геноцид? Я считаю, что это геноцид». Еще в 1988-1989гг. в Азербайджане начались репрессии и погромы в отношении армян, которые продолжились также в 1990 году в Баку. В общей сложности, число армян, убитых в Баку в 1988-1990гг. в ходе погромов и после этого, достигает по меньшей мере 500-600 человек [10].

Хронологическая последовательность событий четко выявляет тот факт, советские войска вступили в Баку после массовых погромов армян 13-19 января. Пожалуй, как будет отмечено ниже, погромы армян не были единственной причиной ввода советских войск в Баку, однако причинно-следственная связь между этими событиями налицо.

Отметим, Европейский парламент трижды – 7 июля 1988г., 18 января 1990г. и 14 марта 1991г. – принимал резолюции, осуждающие погромы армян в Сумгаите и Баку. В резолюции от 18 января 1990г. озвучен призыв к властям СССР предпринять шаги по обеспечению безопасности и имущества армян, проживающих в Азербайджане. Примечательно, данная резолюция призывала советскую власть представить четкую формулу и убедить, что «они гарантируют реальную защиту проживающего в Азербайджане армянского населения посредством отправки туда войск, их вмешательства» [11]. Этот факт сам по себе свидетельствует о том, что Европарламент считал необходимостью ввод советских войск в Баку для предотвращения погромов армян.

Москва отреагировала на организованные погромы армян в Баку 15 января, объявив в Азербайджане чрезвычайное положение. Однако советские войска были введены в Баку лишь 20 января, в то время как волна армянской резни продолжалась уже неделю. Пожалуй, вмешательство советских войск можно преимущественно обосновать ставшей на тот момент уже неуправляемой ситуацией в Баку. В день, когда начались массовые погромы армян, в ходе акции [12] 13 января, руководитель «Народного фронта Азербайджана» А. Эльчибей фактически представил ультиматум властям Азербайджанской ССР, требуя провести 28 мая 1990г. референдум о выходе республики из состава Советского Союза. Эльчибей отмечал, что для получения ответа они соберутся на митинг 20 января.

Последовательность событий позволяет констатировать безосновательность лживых заявлений азербайджанской стороны, будто советские войска вступили в Баку по подстрекательству армян, поскольку вмешательство войск имело место спустя неделю после массовых погромов армянского населения.

29 марта 1990 года на закрытом совещании Верховного совета СССР азербайджанская делегация потребовала создать комиссию по расследованию событий 20 января, однако этого сделано не было [13]. Можно предположить, что делегация Азербайджана отказалась от этой идеи при условии, что в этом случае не будут расследоваться также погромы армян.

В оценках касательно событий 20 января и погромов армян в Баку, озвученных до сих пор представителями различных азербайджанских сил, налицо стремление взвалить вину друг на друга с целью избежать ответственности. В данном контексте можно обозначить несколько направлений:

• Армянские погромы и «черный январь» рассматриваются как организованные и спланированные действия по подготовке фундамента для прихода к власти Гейдара Алиева [14,15].

• В событиях 20 января обвиняют тогдашний Народный фронт Азербайджана (НФА), который, согласно некоторым мнениям, вывел людей на улицы, прекрасно зная, чем это кончится [16].

• На состоявшейся 25 января 1990г. в азербайджанском постпредстве в Москве пресс-конференции [17] зампредседателя Народного фронта Азербайджана и руководитель «Совета национальной обороны» Этибар Мамедов заявил, что «армянские погромы были заранее подготовлены властями для того, чтобы сорвать выборы, на которых НФА получил бы власть парламентским путем».

Итак, хотя события 20 января и армянские погромы взаимосвязаны, однако связь эта отнюдь не такая, какой представляется азербайджанской стороной. Одной из причин ввода советских войск в Баку могло быть предотвращение дальнейшей резни армян, однако это вовсе не означает, что ставшие жертвой бакинские армяне сами и виновны в организованных азербайджанцами против них погромах, а также в столкновениях советских войск и азербайджанских вооруженных групп.

Изучение указанных фактов и заявлений позволяет констатировать, что нынешние власти Азербайджана и другие политические силы посредством целенаправленной пропаганды и разных манипуляционных методов с целью укоренить среди азербайджанской общественности чувства ненависти и вражды в отношении армян используют политику поиска «армянского следа» и «вины армян» во всех трагических событиях. В некоторых случаях армяноненавистничество приводит к выдвижению и распространению нелогичных, безосновательных утверждений, свидетелями чему мы становимся из года в год, в дни «черного января».

Сатеник Петросян

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