Никол Пашинян посетил Пантеон имени Комитаса по случаю 100-летия   Сильвы Капутикян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян по случаю 100-летия выдающейся армянской поэтессы Сильвы Капутикян посетил Пантеон имени Комитаса. Премьер-министр возложил цветы к могиле поэтессы и воздал дань уважения ее памяти.

Как передает Арменпресс, об этом премьер-министр рассказал в прямом эфире Facebook.

«Я читаю эти стихи в знак моего почтения к Сильве Капутикян», - сказал он, рочитав произведение «Айоц ашхар» («Страна Армянская»), из сборника, изданного к 100-летию поэтессы.