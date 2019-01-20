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Никол Пашинян посетил Пантеон имени Комитаса по случаю 100-летия   Сильвы Капутикян


Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян по случаю 100-летия выдающейся армянской поэтессы Сильвы Капутикян посетил Пантеон имени Комитаса. Премьер-министр возложил цветы к могиле поэтессы и воздал дань уважения ее памяти.

Как передает Арменпресс, об этом премьер-министр рассказал в прямом эфире Facebook.

«Я читаю эти стихи в знак  моего почтения к Сильве  Капутикян», - сказал он, рочитав произведение  «Айоц ашхар» («Страна Армянская»), из сборника, изданного к  100-летию поэтессы.

 

 




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