Премьер-министр Армении примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 января с рабочим визитом посетит Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, на полях форума запланирован ряд двусторонних и многосторонних встреч премьер-министра с главами других государств, международных организаций и бизнес-компаний. В Давосе Никол Пашинян также примет участие во встрече Неформальной группы международных экономических лидеров (IGWEL) и Всемирном гражданском форуме.

В Цюрихе премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с представителями представителями Швейцарско-армянской торговой палаты и швейцарскими бизнесменами.