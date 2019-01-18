Срок ареста Роберта Кочарян продлен на два месяца

Ереванский суд общей юрисдикции 18 января принял решение удовлетворить ходатайство о продлении срока содержания под стражей второго президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил журналистам представитель генпрокуратуры Армении Ваагн Мурадян.

«Арест Роберта Кочаряна будет продлен на два месяца, а ходатайство стороны защиты об освобождении под залог было отклонено», - сказал Мурадян.