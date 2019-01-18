МИД РФ: Москва ждет разъяснений Баку в связи с недопуском россиян в страну

Москва ждет разъяснений Баку по каждому инциденту с недопуском россиян с армянскими корнями на территорию республики. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Ознакомились с реакцией пресс-службы МИД Азербайджана на наше сообщение о недопуске в эту страну российских граждан с армянскими корнями. Отмечаем выходящий за рамки дипломатических приличий тон комментария. Не меньшее недоумение вызывает его содержание, сводящееся к требованию "не раздувать" тему дискриминации приезжающих в Азербайджан российских граждан как якобы малозначимую на фоне динамичного поступательного развития двусторонних отношений", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Такой подход, подчеркнули в МИД РФ, неприемлем. "Вместо не имеющих прямого отношения к делу общих рассуждений хотели бы услышать предметные разъяснения по каждому инциденту с россиянами", - подчеркнули в ведомстве,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В дипведомстве обратили внимание, что среди случаев недопуска россиян есть такие вопиющие, как отказ во въезде в мае 2018 года ветерану Великой Отечественной войны, 81-летней жительнице блокадного Ленинграда или недопуск в страну в феврале 2017 года женщины, которую вместе с четырехлетним сыном много часов продержали в спецнакопителе.

"Ожидаем официальных разъяснений по дипломатическим каналам по поводу намеков азербайджанской стороны на необходимость для российских граждан согласовывать поездки в Азербайджан с посольством республики в Москве, что являлось бы нарушением Соглашения о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Азербайджанской Республики от 3 июля 1997 года, - добавили в министерстве. - В зависимости от содержательной реакции азербайджанской стороны будем определяться с нашими дальнейшими шагами".