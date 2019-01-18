Занятия в ЕГУ начнутся с 11-го февраля

Занятия второго семестра 2018-2019 учебного года в ЕГУ начнутся с 11-го февраля – для очного обучения, и с 11-го марта – для заочного. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба ЕГУ.

Зимняя сессия для студентов очного обучения проходит с 8-го января по 29-е, для студентов заочного обучения – с 1-го по 28-е февраля.

Ликвидационный период для бакалавриата и магистратуры – первый этап пройдет 6-14-го февраля, второй этап - 21-28-го февраля, заочники смогут пересдать долги 7-15-го марта (первый этап) и 22-29-го марта (второй этап).