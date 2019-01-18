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Заруи Батоян освобождена с должности замминистра труда и социальных вопросов Армении


Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Заруи Батоян освобождена с должности заместителя министра труда и социальных вопросов. Как передает «Арменпресс», об этом сказано на сайте правительства Армении e-gov.am.


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