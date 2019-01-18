Заруи Батоян освобождена с должности замминистра труда и социальных вопросов Армении
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Заруи Батоян освобождена с должности заместителя министра труда и социальных вопросов. Как передает «Арменпресс», об этом сказано на сайте правительства Армении e-gov.am.
- 12:49 Из Германии депортированы 62 гражданина Грузии
- 12:32 Объем космического мусора вокруг Земли оценили более чем в 7 тыс. тонн
- 12:07 ООН приветствует готовность министров ИД Армении и Азербайджана готовить народы к миру
- 12:05 Два российских военных самолета столкнулись на Дальнем Востоке
- 11:44 Макрон пообещал прыгнуть с парашютом
- 11:38 В НС Армении началось голосование по выборам председателей постоянных парламентских комиссий
- 11:34 Ливерпуль планирует ввести туристический налог
- 11:24 Пентагон намерен создать готовую систему ПРО на орбите во второй половине 2020-х годов
- 11:22 Заруи Батоян освобождена с должности замминистра труда и социальных вопросов Армении
- 11:15 Манэ Тандилян видит необходимость в повышении подотчетности Центрального банка Армении
- 10:57 Мария Геворгян лидирует: чемпионат Армении по шахматам среди женщин
- 10:33 В Колумбии объявили трехдневный траур по погибшим во время теракта в Боготе
- 10:32 На центральной автомагистрали Грузии столкнулись 25 автомашин
- 10:28 Ереванский бестселлер: В рейтинговой таблице – книга «Скотный двор». Переводная литература, декабрь 2018
- 10:13 Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов автомобилей
- 10:06 Госдепартамент призвал своих сотрудников с понедельника вернуться на работу
- 10:00 Заседание НС Армении: Прямой эфир
- 09:57 Британское правительство начало обсуждение второго референдума о Brexit
- 09:51 Трамп отменил поездку делегации США в Давос
- 09:48 В Армении есть труднопроходимые и закрытые автодороги
- 09:30 Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события
- 09:23 Арман Пашикян укрепляет свои позиции: чемпионат Армении по шахматам
- 09:11 Должность не может заставить возгордиться Лусинэ Бадалян: новоизбранная депутат – о пройденном пути и намерениях
- 09:05 «Аллергия» на армянские имена: Баграт Эстукян – о переименовании улицы с армянским названием в Стамбуле
- 09:00 Европейские индексы - 17-01-19
- 09:00 Американские индексы выросли - 17-01-19
- 08:59 Цены на цветные металлы - 17-01-19
- 08:59 Цены на драгоценные металлы - 17-01-19
- 08:58 Цены на нефть - 17-01-19
- 17.01-21:39 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 46 случаев преступлений
- 17.01-21:13 Предстоящие на 18 января мероприятия
- 17.01-21:09 Премьер-министры Эстонии и Латвии направили поздравительные послания Николу Пашиняну
- 17.01-20:38 ЕАЭС и Египет успешно завершили первый раунд переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле
- 17.01-20:22 Сбалансированная позиция Ирана по Нагорному Карабаху не изменилась: военный атташе ИРИ
- 17.01-20:01 ЕСПЧ принял решение по делу Самвела Майрапетяна
16:43, 11.01.2019
Просмотрели 1503 раз Владельцы кафе, примыкающих к площади Свободы, получили из мэрии письма с предложением отказаться от части арендованных площадей
15:21, 11.01.2019
Просмотрели 1421 раз Мария Захарова квалифицировала случаи недопуска в Азербайджан граждан РФ армянского происхождения как грубое нарушение прав
11:36, 12.01.2019
Просмотрели 1401 раз На трассе Ереван-Эчмиадзин продолжаются акции протеста против изменения меры пресечения в отношении Манвела Григоряна
17:55, 11.01.2019
Просмотрели 1370 раз ССС подала ходатайство о продлении ареста Роберта Кочаряна еще на два месяца
19:17, 11.01.2019
Просмотрели 1304 раз Арсен Бабаян подал заявление об отставке