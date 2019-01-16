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Премьер-министр Королевства Бельгия направил поздравительное послание Николу Пашиняну


Премьер-министр Королевства Бельгия Шарль Мишель направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

Передаю Вам свои искренние поздравления и добрые пожелания в связи с назначением на должность премьер-министра Республики Армения.

У меня очень теплые воспоминания о нашей двусторонней встрече в рамках саммита Франкофонии в Ереване в октябре прошлого года. Надеюсь, что наши две страны продолжат прекрасную традицию сотрудничества и диалога.

Пожалуйста, примите, господин премьер-министр, дорогой коллега, заверения в моем глубоком уважении”.




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