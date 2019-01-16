Премьер-министр Королевства Бельгия направил поздравительное послание Николу Пашиняну

Премьер-министр Королевства Бельгия Шарль Мишель направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в послании говорится:

“Передаю Вам свои искренние поздравления и добрые пожелания в связи с назначением на должность премьер-министра Республики Армения.

У меня очень теплые воспоминания о нашей двусторонней встрече в рамках саммита Франкофонии в Ереване в октябре прошлого года. Надеюсь, что наши две страны продолжат прекрасную традицию сотрудничества и диалога.

Пожалуйста, примите, господин премьер-министр, дорогой коллега, заверения в моем глубоком уважении”.