В Армении танкисты ЮВО отрабатывают двусторонний бой в «дуэлях» из штатного вооружения танков Т-72Б

Военнослужащие танковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, приступили к отработке двустороннего боя в «дуэлях» из штатного вооружения танков Т-72Б.

Практические полевые занятия с танкистами проводятся на полигоне «Алагяз».

В преддверии штатных стрельб военнослужащие по элементам отработали нормативы по тактической, специальной и огневой подготовке и сдали зачеты по вождению танка в горно-скалистой, заснеженной высокогорной пересеченной местности.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа,в ходе практических стрельб военнослужащие танковых подразделений выполняют задачи по выбору огневых позиций, созданию маскировки опорных пунктов, системы огня по уничтожению живой силы и бронетехники условного противника. Танкисты стреляют штатными снарядами с применением баллистических поправок, имитируют ведение двусторонних боевых действий, поражают и уничтожают цели с места и в движении с использованием электронных стабилизаторов ствола и комплекса управления вооружением.

В практических занятиях принимают участие более 100 военнослужащих и более 30 единиц специальной военной техники.