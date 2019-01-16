Сегодня, 16 января, в здании суда общей юрисдикции ереванского административного района Кентрон под председательством судьи Артура Мкртчяна завершилось слушание по ходатайству команды адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна о применении альтернативной меры пресечения в виде залога. Решение о мере пресечения для Роберта Кочаряна суд огласит 18-го января. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник управления по контролю за особо важными делами Генпрокуратуры Армении Ваагн Мурадян.

«Завершилось обсуждение ходатайств обеих сторон (адвокатов и ОСС - ред.). стороны выразили свои позиции. Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения. Решение о мере пресечения для Роберта Кочаряна суд огласит 18-го января в 17:30»,- сказал начальник управления по контролю за особо важными делами Генпрокуратуры Армении Ваагн Мурадян.

Сегодня, 16 января, продолжалось слушание по ходатайству команды адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна о применении альтернативной меры пресечения в виде залога, которое они представили еще в декабре.

А следователем Особой следственной службы Армении было представлено ходатайство о продлении срока ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна еще на два месяца.

Ранее судья Апелляционного суда Армении Артур Мкртчян, рассматривающий ходатайство об освобождении под залог третьего президента Армении Роберта Кочаряна, отказался брать самоотвод. Об этом сообщил журналистам адвокат Кочаряна Айк Алумян.

“Суд мотивировал это тем, что связи судьи с адвокатом Арамом Орбеляном не настолько близки, чтобы смогли повлиять на беспристрастность”, - сказал Алумян.

Накануне Ереванский суд общей юрисдикции рассмотрел ходатайство Специальной следственной службы о продлении срока ареста второго президента Роберта Кочаряна еще на два месяца. В ходе заседания было рассмотрено ходатайство Специальной следственной службы о продлении срока ареста Роберта Кочаряна еще на два месяца. Суд задал вопросы следователю, прокурорам, защитники представили свои возражения, однако еще не закончили. Заседание отложено и продолжится 16 января в 11:00.

Ранее стало известно, что 10 января судья Нелли Багдасарян заявила о самоотводе, рассмотрение дела было передано судье Давиду Григоряну, однако, судья Д. Григорян 12 января также заявил о самоотводе.

После этого дело было передано на рассмотрение судье Артуру Мкртчяну.

Защита второго президента РА Роберта Кочаряна представила в Специальную следственную службу ходатайство о прекращении уголовного преследования. Специальная следственная служба подала ходатайство в Ереванский городской суд общей юрисдикции о продлении срока ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна еще на два месяца.

Напомним, накануне, 9 января, сторона обвинения представила ходатайство о самоотводе судьи, а 10 января судья Багдасарян, вернувшись из совещательной комнаты, сообщила о данном решении и заявила о самоотводе.

9 января прокурор и следователь представили самоотвод председательствующему судье. Основанием для этого стало то обстоятельство, что этот же судья ранее объявил самоотвод по делу другого фигуранта, обвиняемого по делу 1 марта, ссылаясь на то, что между их семьями дружеские связи.

Решение суда было предоставлено стороне защиты.

Судья Багдасарян считает, что ее самоотвод и ходатайство о назначении другого судьи не могут иметь отрицательных последствий.

Второй президент Армении Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в предварительном сговоре с другими лицами. В ночь на 28 июля ереванский суд общей юрисдикции принял решение арестовать Кочаряна на два месяца по уголовному делу о событиях 1 марта 2008 года в связи с массовыми беспорядками после президентских выборов.



13 августа Апелляционный суд удовлетворил ходатайство адвокатов Кочаряна, обжаловавших его арест, с учетом неприкосновенности бывшего президента. Кочарян был отпущен на свободу из зала суда.



21 августа Кассационный суд Армении получил жалобу Генпрокуратуры на решение Апелляционного суда об отмене ареста Кочаряна и 15 ноября частично удовлетворил ее, направив дело на доследование.

Апелляционный суд 27 ноября начал рассмотрение ходатайства Генпрокуратуры об отмене решения Кассационного суда об освобождении Кочаряна. 7 декабря по итогам заседания Апелляционного суда Кочарян был вновь арестован.

На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения.

Решением Апелляционного суда, второй президент Армении Роберт Кочарян был арестован повторно. «Согласно решению Апелляционного суда, второй президент Армении Роберт Кочарян арестован и, насколько мне известно, находится в пенитенциарном учреждении «Ереван-Кентрон», - сказал директор СНБ Армении Ванецян.

«Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции», - сказал адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян.

Суд первой инстанции ранее избрал арест в качестве мере пресечения в отношении второго президента РА Роберта Кочаряна, позже Кочарян был освобожден.

Ранее Суд общей юрисдикции Еревана принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца.

Спецследственная служба представила ходатайство в суд об избрании в его отношении ареста в качестве меры пресечения. Кочарян был вызван на допрос в Специальную следственную службу по делу о событиях 1 марта 2008 года в качестве свидетеля. Также свидетелем по делу был вызван нынешний генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который в то время занимал должность начальника гарнизона Еревана. В настоящее время Хачатурову также предъявлено обвинение. В качестве обвиняемого привлечен бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, который на данный момент не находится в республике.

До этого на основании достаточных доказательств было принято решение о привлечении Микаэла Арутюняна по делу о 1-м марта в качестве обвиняемого за то, что, войдя в сговор с другими лицами, он сверг конституционный строй.