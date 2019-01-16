Администрация США вызвала из отпуска 50 тысяч служащих

Администрация американского президента Дональда Трампа вызвала на работу около 50 тысяч государственных служащих, отправленных в вынужденный неоплачиваемый отпуск из-за частичной приостановки работы правительства (шатдауна), сообщает газета Washington Post.

Как ожидается, на работу вернутся государственные служащие, которые отвечают за выплату налоговых возмещений, следят за безопасностью полетов и проводят проверки продуктов и лекарственных средств. Как отмечает издание, им придется работать без оплаты. Во вторник суд в США отклонил заявление профсоюзов, представляющих авиадиспетчеров и других государственных служащих, с требованием обязать власти выплачивать зарплату работникам федеральных учреждений, вынужденным работать во время шатдауна,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ряд ведомств США, включая госдепартамент, минюст, министерства внутренней безопасности, транспорта и сельского хозяйства, работают в сокращенном режиме с 22 декабря. Около 800 тысяч госслужащих либо работают без оплаты (если их работа считается важной для нацбезопасности), либо отправлены в вынужденный неоплачиваемый отпуск.