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В Париже стартовала встреча Зограба Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ


В Париже стартовала встреча и.о. министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ – Игорем Поповым (РФ), Стефаном Висконти (Франция) и Эндрю Шефером (США). Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.  

На встрече присутствует и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Ранее сообщалось, что сегодня,16 января, в Париже, при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ, состоится встреча и.о. министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова.




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