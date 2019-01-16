Юнкер заявил, что риск неконтролируемого Brexit вырос

Угроза неконтролируемого выхода Великобритании из ЕС (Brexit) выросла после голосования британского парламента против соглашения между Брюсселем и Лондоном. Еврокомиссия не хочет этого, но активизирует подготовку к такому варианту Brexit. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе во вторник заявлении главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

"Я принял к сведению результаты голосования в Палате общин и сожалею о них, - подчеркнул Юнкер. - Риск неупорядоченного выхода Соединенного Королевства вырос после этого голосования. Однако мы не хотим, чтобы это произошло, Еврокомиссия активизирует подготовку, чтобы гарантировать, что ЕС полностью готов [к такому сценарию]", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом он подчеркнул, что ЕС "со своей стороны будет продолжать процесс ратификации этого документа". Кроме того, Юнкер призвал Великобританию "в кратчайшие сроки прояснить свои дальнейшие намерения".

"Соглашение о выходе - это честный компромисс и лучшее из возможных соглашений. Оно снижает ущерб, который Brexit нанесет нашим гражданам и бизнесу в Европе. Это единственный способ обеспечить упорядоченный выход из ЕС", - продолжил Юнкер. Он отметил, что Еврокомиссия и главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье потратили огромное количество времени и усилий для достижения этого соглашения, проявив "большую гибкость и креативность".

Депутаты Палаты общин британского парламента во вторник вечером отвергли сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время решающего голосования 432 депутата высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года после полутора лет переговоров. Поддержали этот проект соглашения, на принятии которого настаивала премьер-министр Тереза Мэй, 202 депутата. Таким образом, сделка отклонена с разницей в 230 голосов, что стало самым крупным поражением британского премьера в парламенте за последние 95 лет.