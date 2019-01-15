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Обсуждения вопроса о назначении руководителей постоянных комиссий НС продолжатся 16 января


Обсуждения вопроса о назначении руководителей постоянных комиссий Национального Собрания Армении продолжатся на заседании 16 января. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил спикер НС Арарат Мирзоян.

Фракция “Мой шаг” возглавит 8, фракция “Процветающая Армения” - 2, а “Светлая Армения” - 1 комиссию.

На заседании 15 января фракции представили своих кандидатов.




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