Никол Пашинян уверяет, что ни один коррупционер не избежит ответственности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян думает, что в Армении должна действовать независимая судебная система, любое вмешательство в этой сфере недопустимо. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в прямом эфире на своей странице в Facebook.

«У людей возникают вопросы: они спрашивают – как задерживают и отпускают тех или иных. Надеюсь, что всем ясно – я к этому никакого отношения не имею. Эти вопросы не в моей компетенции. Не потому, что я не имею возможности повлиять на эти процессы, а потому, что в Армении должна действовать независимая судебная система, любое вмешательство в этой сфере недопустимо. Если я не звоню судьям, это не гарантия, что им не звонит никто, в том числе, из числа задействованных в сформированной ранее судебной системе. Мы не будем идти путем судебной диктатуры, нам важно проанализировать ситуацию и отделить зерна от плевел»,- сказал он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал вопрос изменения меры пресечения в отношении Манвела Григоряна, которого выпустили под залог. Он считает неправильным перекрытие дорог – под предлогом, что это делали во время революции. По его словам, тогда дороги перекрывались, поскольку в стране не было легитимной власти, пользующейся доверием народа.

Сейчас власть избрана народом, и именно она должна решать эти проблемы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что если изменена мера пресечения в отношении Манвела Григоряна, которого выпустили под залог, это еще не означает, что с него сняты обвинения. Он уверил, что дело будет доведено до логического завершения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркнул, что и лично для него изменение меры пресечения в отношении Манвела Григоряна было неприятно, однако независимость судебной системы как раз и означает, что не всегда ее действия будут приятными для властей. По его уверению, ни один коррупционер не избежит ответственности: в Эчмиадзине всегда было несколько кланов, и сейчас у него создается впечатление, что мнением населения манипулируют – в своих интересах.

«Хочу попросить вас не воспринимать адвокатов как врагов общества. Мы не хотим вендетты, мы хотим правосудия, для этого важно сохранять паритет сторон обвинения и защиты, защищать права обвиняемых. Уверяю вас – в Армении ни один коррупционер не избежит ответственности»,- сказал Никол Пашинян.