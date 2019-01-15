Президент Ирана Хасан Роухани поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с переизбранием, выразив надежду, что его переизбрание предоставит возможности для расширения и углубления двусторонних, региональных и международных отношений между двумя странами. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство ИРНА.

«Поздравляю с Вашим переизбранием в качестве премьер-министра Республики Армения», - говорится в его послании.

«Надеюсь, что после Вашего переизбрания появятся возможности для расширения и углубления двусторонних, региональных и международных отношений», - продолжил он.

Роухани также пожелал здоровья и успехов премьер-министру, а также счастья и процветания народу Армения.