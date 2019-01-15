Национальное Собрание Армении осудило погромы армян в Баку в январе 1990 года







Он подчеркнул, что в 1990 году в эти дни произошли погромы армян в Баку и все депутаты НС осуждают это насилие, отвергая любые виды насилия на основании дискриминации.



"Мы как народ, который в течение своей истории несколько раз сталкивался с подобными трагедиями, никогда не потерпим подобные виды насилия в отношении любого народа", - сказал Мирзоян. Национальное Собрание Армении осудило погромы армян в Баку в январе 1990 года Армянский парламент осуждает погромы армян в Баку, которые прошли в январе 1990 года. Как передает «Арменпресс» , об этом заявил во вторник спикер Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян.Он подчеркнул, что в 1990 году в эти дни произошли погромы армян в Баку и все депутаты НС осуждают это насилие, отвергая любые виды насилия на основании дискриминации."Мы как народ, который в течение своей истории несколько раз сталкивался с подобными трагедиями, никогда не потерпим подобные виды насилия в отношении любого народа", - сказал Мирзоян.