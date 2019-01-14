Мэй заявила, что Великобритания обязана реализовать Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает необходимым реализацию итогов референдума 2016 года о выходе страны из ЕС (Brexit), иначе доверие к институтам британской демократии, по ее словам, будет подорвано. Об этом говорится в речи главы британского правительства, с которой Мэй выступит 14 января на заводе в городе Сток-он-Трент (графство Стаффордшир), и выдержки из которой приводит в понедельник газета The Guardian.

В июне 2016 года на референдуме по данному вопросу в королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники выхода из сообщества. За Brexit проголосовали и две трети рабочих на данном предприятии в Сток-он-Трент,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я прошу членов парламента учитывать все последствия своих действий для [сохранения] веры британского народа в наши демократические институты", - отмечает Мэй в преддверии предстоящего во вторник голосования депутатов по проекту сделки, которую она согласовала с Брюсселем. Некоторые в Вестминстерском дворце (где заседает британский парламент) "хотели бы отложить или даже остановить Brexit и будут использовать для этого все доступные им средства", подчеркивает премьер.

В этом случае, по ее мнению, "вере людей в демократический процесс и политиков будет нанесен катастрофический ущерб". "Мы все обязаны реализовать результаты референдума", - полагает Мэй.

25 ноября ЕС и Великобритания по итогам длившихся полтора года переговоров согласовали сделку по условиям Brexit, однако ее также должен одобрить парламент Соединенного Королевства. Глава консервативного правительства меньшинства Тереза Мэй испытывает серьезное внутриполитическое давление, так как большинство членов Палаты общин потребовали от нее заново согласовать условия членства Северной Ирландии в Таможенном союзе и едином рынке ЕС после Brexit. В сложившихся условиях Мэй приняла решение перенести с 11 декабря на 15 января парламентское голосование по ранее достигнутому с властями ЕС соглашению, однако многие эксперты предсказывают, что в Палате общин правительство потерпит поражение.