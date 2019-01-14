Разбившийся под Тегераном самолет принадлежал иранской армии

Разбившийся в окрестностях Тегерана грузовой самолет принадлежал армии Ирана, говорится в заявлении иранских военных.

"Сегодня утром грузовой самолет (Boeing) 707, перевозивший мясо и летевший из Бишкека, из Киргизии, во время экстренной посадки в аэропорту (в провинции - ред.) Альборз, выехал за пределы посадочной полосы, а после того, как врезался в ограничительную стену полосы, загорелся", - говорится в сообщении на сайте армии Ирана,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.