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Разбившийся под Тегераном самолет принадлежал иранской армии


Разбившийся в окрестностях Тегерана грузовой самолет принадлежал армии Ирана, говорится в заявлении иранских военных.

"Сегодня утром грузовой самолет (Boeing) 707, перевозивший мясо и летевший из Бишкека, из Киргизии, во время экстренной посадки в аэропорту (в провинции - ред.) Альборз, выехал за пределы посадочной полосы, а после того, как врезался в ограничительную стену полосы, загорелся", - говорится в сообщении на сайте армии Ирана,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.




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