За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 170 раз

За период 6-12 января на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 170 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1100 выстреловиз стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха оставались верны сохранению режима перемирия и воздерживались от ответных действий. Они предпринимали необходимые меры для надежной защиты боевых позиций.