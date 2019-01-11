Время в Ереване: 11:07:36,   11 Январь

Стас Михайлов даст концерт в Ереване


Популярный  российский  певец Стас Михайлов  даст концерт в  Ереване.

Как  передает Арменпресс, концерт состоится 2  апреля в  СКК им. Карена  Демирчяна. Любимый  многими заслуженный артист России представит поклонникам концертную программу «Я и Ты». 

Ни одно выступление  Михайлова  не повторяет предыдущее. Его репертуар достаточно широк — от лирических песен до энергичных, танцевальных номеров. Ереванский  зритель увидит и знакомого, ставшего родным Михайлова, так  и его в  новом образе.

Концертная  программа «Я и Ты»  обещает стать настоящим праздником для  поклонников  артиста. Прозвучат и давно знакомые, и новые  произведения.

Стас Михайлов  не  впервые  выступит в  Ереване. 2 апреля  состоится уже  третий  его концерт в  Армении.    

Организатор концерта — российская компания   «К-Концерт».

Стоимость билетов —5000-60 000драмов. Билет можно заказать и на  сайте tomsarkgh.am.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации