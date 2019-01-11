Популярный российский певец Стас Михайлов даст концерт в Ереване.

Как передает Арменпресс, концерт состоится 2 апреля в СКК им. Карена Демирчяна. Любимый многими заслуженный артист России представит поклонникам концертную программу «Я и Ты».

Ни одно выступление Михайлова не повторяет предыдущее. Его репертуар достаточно широк — от лирических песен до энергичных, танцевальных номеров. Ереванский зритель увидит и знакомого, ставшего родным Михайлова, так и его в новом образе.

Концертная программа «Я и Ты» обещает стать настоящим праздником для поклонников артиста. Прозвучат и давно знакомые, и новые произведения.

Стас Михайлов не впервые выступит в Ереване. 2 апреля состоится уже третий его концерт в Армении.

Организатор концерта — российская компания «К-Концерт».

Стоимость билетов —5000-60 000драмов. Билет можно заказать и на сайте tomsarkgh.am.