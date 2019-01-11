Поднимающие вопросы становятся решающими вопросы: депутаты НС Армении- журналисты

Среди 132 депутатов НС Армении 7-го созыва немало журналистов, которые решили заняться политикой, оставив прежнюю стезю.

«Арменпресс» побеседовал с некоторыми из них о причинах подобного решения.

Член фракции «Мой шаг», прежний редактор газеты «Жоховурд» Тагуи Товмасян уже передала свои обязанности главреда своей коллеге и готовится к парламентской деятельности.

«Около 15 лет я освещала деятельность НС Армении, вероятно, в ней нет для меня скрытых сторон, просто, как говорится, я была по другую сторону баррикад. Сейчас я попытаюсь воплотить в законы те проблемы, которые я освещала. То есть, попытаюсь решать те проблемы, которые невозможно решить статьями»,- сказала она.

Бывший корреспондент газеты «Айкакан Жаманак» Ваагн Овакимян думает, что журналист, пишущий о политике, и политический деятель стоят на близких позициях.

«Журналист, пишущий о политике, задает вопросы, от его статей могут пострадать или выиграть те или иные деятели. Переход к карьере политического деятеля происходит тогда, когда журналист решает стать разрешающим проблемы»,- сказал он.

Гаянэ Абрамян ушла из прессы месяцами ранее, с той же целью – решать вопросы.

«В какой-то момент я поняла, что если есть возможность получить рычаги для решения вопросов, то надо взять на себя ответственность и попытаться сделать это»,- сказала она.

Ведущая Лусинэ Бадалян считает наличие среди депутатов журналистов большим преимуществом. «Если бы их было очень-очень много, я бы не назвала это преимуществом. Но, поскольку их не больше десятка – думаю, что это необходимость, поскольку журналисты владеют информацией, ситуацией и смогут помочь в поиске альтернативных решений»,- сказала она.

Того же мнения и Саргис Ханданян, который уже решил, что никогда не вернется к профессии. По его мнению, депутаты-журналисты обладают тем преимуществом, что по роду деятельности вращались в различных сферах.

Экономист и давний журналист Бабкен Тунян годами говорил об упущениях властей в сфере экономики, и сейчас – в качестве законодательной власти, готов выслушивать здоровую критику, основанную не на клевете и сплетнях, а на фактах.

Многие из бывших журналистов уже скучают по профессии, которой не смогут заниматься в силу новых депутатских обязанностей.

Норайр Шогикян