В Саудовской Аравии более 40 тысяч женщин получили водительские права
10:13, 11 Январь, 2019
Более 40 тысяч женщин в Саудовской Аравии получили водительские права после снятия запрета на вождение ими автомобиля в июне прошлого года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг саудовское издание Saudi Gazette.
По заявлению гендиректора департамента транспорта в МВД Саудовской Аравии Мухаммеда аль-Бассами, власти страны планируют открыть 14 новых центров для обучения женщин вождению в различных районах страны. В настоящее время в действующих центрах существуют очереди желающих записаться на курсы вождения.