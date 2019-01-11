В Саудовской Аравии более 40 тысяч женщин получили водительские права

Более 40 тысяч женщин в Саудовской Аравии получили водительские права после снятия запрета на вождение ими автомобиля в июне прошлого года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг саудовское издание Saudi Gazette.

По заявлению гендиректора департамента транспорта в МВД Саудовской Аравии Мухаммеда аль-Бассами, власти страны планируют открыть 14 новых центров для обучения женщин вождению в различных районах страны. В настоящее время в действующих центрах существуют очереди желающих записаться на курсы вождения.