Время в Ереване: 11:07:36,   11 Январь

В Саудовской Аравии более 40 тысяч женщин получили водительские права


Более 40 тысяч женщин в Саудовской Аравии получили водительские права после снятия запрета на вождение ими автомобиля в июне прошлого года. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг саудовское издание Saudi Gazette.

По заявлению гендиректора департамента транспорта в МВД Саудовской Аравии Мухаммеда аль-Бассами, власти страны планируют открыть 14 новых центров для обучения женщин вождению в различных районах страны. В настоящее время в действующих центрах существуют очереди желающих записаться на курсы вождения.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации