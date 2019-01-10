Цель оптимизации не экономия средств, а повышение продуктивности деятельности правительства и государственных органов







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Он отметил, что было проведено несколько обсуждений в правительстве в различных форматах, в том числе в полном составе правительства, еще планируется провести цикл обсуждений.



"Мы уверены, что необходимо двигаться в этом направлении, тем более что мы получили этот мандат от граждан. Мы постараемся выслушать все мнения относительно всех возможных конфигураций и примем наиболее сбалансированное решение", - сказал Пашинян. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства в четверг пообещал провести реструктуризацию кабмина, заявив, что новые решения будут более эффективными.Как передает «Арменпресс» , он отметил, что в ходе предвыборной кампании в парламент дал обещание изменить состав и структуру правительства и сократить число министерств, подчеркнув, что обязательно пойдет по этому пути. «Смыслом и целью данного процесса является не экономия средств, а более важная – повысить продуктивность деятельности правительства и государственных органов, это единственная цель, и в данном контексте нам предстоит очень серьезная работа»,- - сказал Пашинян.Он отметил, что было проведено несколько обсуждений в правительстве в различных форматах, в том числе в полном составе правительства, еще планируется провести цикл обсуждений."Мы уверены, что необходимо двигаться в этом направлении, тем более что мы получили этот мандат от граждан. Мы постараемся выслушать все мнения относительно всех возможных конфигураций и примем наиболее сбалансированное решение", - сказал Пашинян.