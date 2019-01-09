Армения улучшила свои позиции в докладе «Индекса демократии» за 2018 год

Ситуация с демократией в Армении улучшилась больше, чем в какой-либо стране в группе «гибридных стран». Как передает «Арменпресс», об этом свидетельствую результаты ежегодного Индекса демократии, опубликованного «The Economist Intelligence Unit».

В докладе отмечается, что в Армении были зарегистрированы видимые улучшения с точки зрения демократии. Армения получила 4,79 очков по сравнению с 4,11 очками в 2017 году и поднялась с 111 места на 103. Это связывается с победой бархатной революции и антикоррупционной кампанией, начавшейся после прихода к власти Никола Пашиняна.

Согласно докладу, в целом в мире уровень демократии в 2018 году оставался стабильным впервые за три года. Однако, только лишь 4,5% населения земли живут в странах с «полной демократией».

Соседние страны- Грузия (89) и Турция (110, ) также вошли в ту же группу «гибридных стран», в то время как Азербайджан (149), Иран (150), также как и Россия (144) значатся среди «авторитарных стран».

Как и раньше, первые места заним ают Норвегия, Исландия и Швеция.