Военная полиция сообщает о деталях инцидента с автобусом призывников

Военная полиция Армении сообщает о деталях инцидента с автобусом призывников. Как передает «Арменпресс», в заявлении сказано:

Инцидент с автобусом, перевозившим призывников из Наирийского отдела Котайкского военкомата на центральный сборный пункт в Ереване произошел 8 января в промежутке между 10:30 и 11:30. Группа парней на машинах блокировала автобус, потребовала открыть двери, нецензурно выражалась. Действия молодых людей создали аварийную ситуацию на дороге, они грубо нарушали общественный порядок и проявляли откровенное неуважение к окружающим. Помимо этого, молодые люди повредили автобус. Безобразие продолжилось в Ереване. Здесь двоим молодым людям удалось ударами ног открыть двери автобуса, ворваться в салон, применить насилие к сопровождавшему призывников инспектору Наирийского военкомата, ударив его по лицу и оскорбив, пытались побить водителя, заставив покинуть салон. По факту возбуждено уголовное дело по п.1 ч.3 статьи 258 УК.

Как отмечается в заявлении, установлены личности всех участников инцидента и подозреваемых. Проводится необходимая оперативная работа для их обнаружения. Установлено, что активными участниками инцидента были ранее осужденный Меружан Восканян (1996 г.р) и Гор Акопян (1979 г.р). Восканян находится в бегах.

«Военная полиция заявляет, что все участники инцидента будут обнаружены и в установленном законом порядке привлечены к ответственности, а также вновь призывает воздержаться от подобных незаконных действий», - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, начальник управления по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении Аревик Хачатрян сообщила, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, которое направлено в СК Армении на расследование.

В Военной полиции возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК Армении – хулиганство, сопровождаемое насилием или угрозами, повреждение имущества группой лиц.

Сайт Armtimes.com опубликовал видеоматериал, в котором запечатлен указанный инцидент.

Ранее полиция Армении выступила с разъяснением в связи с инцидентом, произошедшим с автобусом, который перевозил призывников.

Как сообщает Арменпресс, в заявлении полиции говорится: «Сегодня в средствах массовой информации появилось видео, в котором видно, как группа молодых людей остановила везущий призывников автобус и начала драку.

Некоторые пользователи социальных сетей обвиняют полицию в том, что автобус не сопровождался полицейским отрядом.

Информируем вас, что согласно решению правительства Республики Армения номер 1337 от 29 октября 2018 года, полиция должна сопровождать призывников из военного комиссариата города Ереван до Республиканского сборного пункта, а в областях - до конца городской черты ...

Полиция сопровождала автобус с призывниками Котайкской области до конца населенного пункта, то есть, согласно порядку, полиция больше не могла продолжать сопровождение.

Добавим также, что по факту военная полиция готовит материалы, и сразу же после публикации видео полиция Армении начала сотрудничество с партнерами по военной полиции для выявления и уточнения личностей участников инцидента».