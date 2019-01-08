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Депутаты НС получат свои мандаты из рук избирателей


Впервые новоизбранные депутаты Национального Собрания получат свои мандаты не от председателя ЦИК, а из рук избирателей. В беседе с Арменпресс об этом сказал секретарь Центральной избирательной комиссии Армен Смбатян.

“Торжественная церемония вручения мандатов новоизбранным членам парламента состоится 10 января. Новизна церемонии заключается в том, что мандаты в этом году будут вручать избиратели. Они были выбраны случайным образом с помощью компьютера”, - сказал Смбатян.

Из каждого избирательного округа выбраны по два избирателя и по два гражданина, которые в первый раз избирали на прошедших выборах.

Торжественная церемония вручения мандатов депутатов Национального Собрания состоится 10 января в 13:00 в Национальном академическом театре оперы и балета им. Спендиаряна.




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