Военная полиция начала расследование по факту нападения на перевозящий призывников автобус

Министерство обороны Армении осуждает произошедший ранее инцидент, связанный с перевозящим призывников автобусом. Как сообщает Арменпресс, об этом написал пресс-секретарь министерства Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

Он отметил, что военная полиция начала расследование инцидента.

«То, что произошло, недопустимо», - написал он.

На кадрах сайта Armtimes.com видно, как группа людей блокирует автобус, бьет по нему и выкрикивают оскорбления, после чего происходит драка.