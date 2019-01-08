Время в Ереване: 11:07:36,   8 Январь

Военная полиция начала расследование по факту нападения на перевозящий призывников автобус


Министерство обороны Армении осуждает произошедший ранее инцидент, связанный с перевозящим призывников автобусом. Как сообщает Арменпресс, об этом написал пресс-секретарь министерства Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

Он отметил, что военная полиция начала расследование инцидента.

«То, что произошло, недопустимо», - написал он.

На кадрах сайта Armtimes.com видно, как группа людей блокирует автобус, бьет по нему и выкрикивают оскорбления, после чего происходит драка.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации