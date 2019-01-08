Гроссмейстер Самвел Тер-Саакян победил в розыгрыше кубка Вергани

Гроссмейстер Самвел Тер-Саакян отлично выступил на международном турнире Италии. По сообщению «Арменпресс», в Италии состоялся международный турнир “Кубок Вергани”, в котором принимали участие 42 шахматиста из 17 стран, в том числе 12 гроссмейстеров. В числе участников были также известные гроссмейстеры Алексей Дреев и Баадур Джобаван.

Армению в турнире представляли гроссмейстеры Самвел Тер-Саакян и Завен Андриасян. Удачно в розыгрыше кубка Вергани выступил Самвел Тер-Саакян, который одержал 4 победы, 5 партий завершил ничьей и с 6,5 очками занял первую горизонталь. Тер-Саакян также на 10 пунктов улучшил свой личный рейтинг.

Второе место с 6 очками занял Виталий Бернадский, а Алексей Дреев с тем же количеством очков завершил тройку лучших.

Завен Андриасян одержал 2 победы и 7 партий закончил в ничью. Он занял 8-е место в турнирной таблице.