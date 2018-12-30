Президент РФ Владимир Путин направил поздравительное послание Николу Пашиняну
Президент РФ Владимир Путин направил поздравительное послание исполняющему обязанности премьер-министра Армении Николу Пашиняну по случаю праздников Нового года и Рождества.
Как сообщает Арменпресс, в поздравительном послании говорится:
“Уважаемый Никол Воваевич,
Рад поздравить Вас с Новым годом и светлым праздником Рождества
Отношения между Россией и Арменией основываются на многовековых традициях дружбы, культурной и духовной близости.
Нашими странами накоплен большой опыт конструктивного сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях
Рассчитываю, что мы будем и впредь наращивать взаимовыгодные российско-армянские связи на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов, идет в русле обеспечения региональной стабильности и безопасности.
Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Армении - добра, мира и процветания”.