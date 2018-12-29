Никол Пашинян и Бако Саакян обсудили вопросы взаимодействия между Республикой Армения и Республикой Арцах в различных сферах

Президент Республики Арцах Бако Саакян вечером 28 декабря встретился в Ереване с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия между Республикой Армения и Республикой Арцах в различных сферах.

Руководители двух армянских государств обобщили итоги 2018 года и уделили особое внимание задачам осуществления в 2019 году совместных стратегических программ в социально-экономической сфере.