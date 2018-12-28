Артак Апитонян отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Швеции и Финляндии

Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ об отзыве Артака Апитоняна с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Швеции и Финляндии. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении.