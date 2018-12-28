Никол Пашинян принял вышедших на пенсию военнослужащих

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял группу бывших военнослужащих, которые вышли на военную пенсию в установленном порядке.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян представил свои замечания и предложения в связи с решением правительства, которым предусматривается выделить министерству обороны 5 млрд 705 млн драмов с целью решения в размере государственного участия жилищной проблемы военнослужащих, которые состояли в очереди на получение квартиры, однако не получили жилье за время службы и были демобилизованы по состоянию здоровья или по возрасту или вышли на пенсию в связи с многолетней службой.

Решением предусматривается в случае письменного согласия бенефициаров предоставить каждому сертификат о покупке жилья со сроком погашения на 2 года и в среднем на сумму 5 000 000 драмов.

“По сути, сегодня у нас около 1200 бенефициаров, которые включены в очередь на получение жилья. У нас была тупиковая ситуация по этому вопросу, потому что не было никакого продвижения или были незначительные процессы. Мы поставили перед собой задачу сдвинуть процесс с мертвой точки. Мы отметили, что сегодня правительство может реально выделить 5 млрд драмов и предложили эту поддержку людям, но это не означает, что мы говорим, возьмите эти 5 млрд драмов и вопрос полностью решен. Это означает, что есть такая возможность, мы создаем такую возможность. В числе этих 1200 бенефициаров будут люди, для которых это будет не только возможностью, но и решением проблемы”, - отметил Никол Пашинян.

Затем исполняющий обязанности премьер-министра представил справку Государственного комитета кадастра недвижимости, согласно которой в 95% областей стоимость однокомнатных квартир ниже 5 млн драмов, в половине областей стоимость двухкомнатных квартир ниже 5 млн драмов, а в одной трети областей стоимость трехкомнатных квартир ниже 5 млн драмов. Никол Пашинян отметил, что только 370 из 1200 бенефициаров живут в Ереване.

“Этим мы определенно решим проблему определенного количества людей. То есть, здесь мы сделали очень важный шаг – процесс сдвинулся с мертвой точки. Будут люди, которым данное решение будет невыгодно, наше обязательство в отношении этих людей останется в силе. Мы говорим, как нам удалось решить проблемы некоторых бенефициаров в течение этих 7 месяцев, если будем работать в том же темпе, то решим проблемы остальных тоже”, - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

Никол Пашинян добавил, что министерство обороны в течение месяца решит, по какому принципу и как будут распределены эти 5 млрд драмов. Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул, что все предложения должны быть представлены в соответствующую комиссию. Вместе с тем Никол Пашинян принял предложение участников встречи и выразил готовность включить в состав комиссии их представителя. Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул, что поставлена задача реализовать процесс в условиях максимальной прозрачности.