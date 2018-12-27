В текущем году экономическая активность в Арцахе выросла на около 12 процентов

В Республике Арцах за период январь-сентябрь 2018 года ВВП составил 197,6 млрд драмов, обеспечив 12-процентный рост. 6,7% из них обеспечено промышленностью (более 5 процентов - горнодобывающая промышленность, около 1,7 процентов – энергетика), 4,3% - торговлей и услугами. Как сообщет «Арменпресс», об этом в ходе заключительной пресс-конференции заявил государственный министр Арцаха Григорий Мартиросян.

По его словам, предполагается, что до конца года показатель ВВП составит около 303 млрд драмов, обеспечив двузначный экономический рост. “Ожидается, что ВВП из расчета на одного человека в 2018 году составит около 4260 долларов США, против 3845 долларов США в 2017 году, таким образом почти сравнявшись с соответствующим показателем Республики Армения. Показатель экономической активности за 11 месяцев текущего года, по сравнению с тем же периодом 2017 года, вырос на 11,7 процентов”, - отметил он.

По словам Мартиросяна, благодаря принятым законодательным реформам, начиная с 2019 года еще более улучшится предпринимательская среда и облегчится налоговое бремя для малых и средних предприятий – в Степанакерте для плательщиков льготных и фиксированных выплат – на 50%, а в районах – на 70%. Такими льготами смогут воспользоваться более 30% налогоплательшиков.

“В 2018 году было зарегистрировано 1249 новых субъектов, из коих действуют 716. Прекращена деятельность 75 субъектов. В целом, число налогоплательщиков в Республике Арцах составляет около 5800. Число наемных работников в республике на начало года составляло 38209, что к концу года увеличилось на 1200, составив 39407 человек”, - сказал он.