Правительство Армении выделит еще 6 миллиардов драмов на квартиры военнослужащим

Правительство Армении выделит еще 5 миллиардов 705 миллионов драмов на квартиры военнослужащим. Как передает «Арменпресс», постановление об этом было принято на заседании правительства Армении 27 декабря.

Как заявил на заседании и. о. министра обороны Давид Тоноян, на эти деньги будут решаться жилищные вопросы военных, ушедших в отставку и получающих военную пенсию.

Всего намечено поддержать 1 141 офицерскую семью в Ереване и регионах.

26 декабря в городе Агарак в эксплуатацию был сдан дом для 20 военных, получивших служебные квартиры. В церемонии участие принял и Давид Тоноян.

Ранее и.о. премьер-министра Никол Пашинян заявил, что правительство намерено принять решения по реструктуризации кредитов, ранее взятых офицерами и прапорщиками ВС Армении. Цель решения – снизить процентную ставку этих кредитов почти на 50% и продлить срок их обслуживания (погашения).