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МО Арцаха призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от недальновидных действий по обострению ситуации на линии соприкосновения


Несмотря на недавно достигнутое  устное соглашение между сторонами линии соприкосновения арцахских  и азербайджанских сил, азербайджанская сторона продолжает интенсивно нарушать режим прекращения огня на различных участках фронта, а также проводит стратегически-тактические провокационные действия.

Как  сообщили Арменпресс в МО Арцаха, передовые  части Армии обороны  Арцаха пока воздерживаются от ответных действий, но готовы прибегнуть к  равноценным действиям – в  случае если азербайджанская сторона продолжит подобные действия. 

Министерство обороны Арцаха призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от недальновидных  действий, направленных на обострение ситуациина линии соприкосновения, и хотя бы  в  праздничные дни соблюдать режим прекращения огня и требования устной  договоренности между сторонами.




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