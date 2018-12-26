МО Арцаха призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от недальновидных действий по обострению ситуации на линии соприкосновения

Несмотря на недавно достигнутое устное соглашение между сторонами линии соприкосновения арцахских и азербайджанских сил, азербайджанская сторона продолжает интенсивно нарушать режим прекращения огня на различных участках фронта, а также проводит стратегически-тактические провокационные действия.

Как сообщили Арменпресс в МО Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха пока воздерживаются от ответных действий, но готовы прибегнуть к равноценным действиям – в случае если азербайджанская сторона продолжит подобные действия.

Министерство обороны Арцаха призывает азербайджанскую сторону воздерживаться от недальновидных действий, направленных на обострение ситуациина линии соприкосновения, и хотя бы в праздничные дни соблюдать режим прекращения огня и требования устной договоренности между сторонами.