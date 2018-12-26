Арцахцы сами решат свою судьбу: Арарат Мирзоян ответил на заявление Мамедъярова
Арцахцы сами решат свою судьбу. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook и.о. вице-премьера Армении Арарат Мирзоян, комментируя последнее заявление министра ИД Азербайджана Мамедъярова.
«По словам министра ИД Азербайджана Мамедъярова, Баку готов обеспечить безопасность армян Арцаха и предоставить им высокую степень автономии. Г-ну Мамедъярову советую представить свое предложеение народу Арцаха: ведь, в конце концов, арцахцы сами будут решать свою судьбу,поскольку это их естественное, неделимое право, не могущее быть подавленным угрозами или силою оружия, и это право – рано или поздно, надо будет признать»,- пишет он.
Армения подтверждает свою четкую позицию в отношении приоритета статуса и безопасности Нагорного Карабаха в пакете переговоров. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, отвечая на вопрос программы «Лурер» Общественного телевидения о том, как она прокомментирует недавнее заявление Эльмара Мамедъярова об урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
«Может быть два подхода к этому заявлению. Мы можем подтвердить нашу четкую позицию в отношении приоритета статуса и безопасности Нагорного Карабаха по пакету переговоров, предоставив широкие разъяснения в случае обоих подходов. В любом случае, мы считаем необходимым проявить сдержанность в публичных заявлениях, если, конечно, есть искреннее желание уважать приверженность переговорам. Тем не менее мы считаем, что в публичных заявлениях следует быть сдержанными, тем самым поддерживая переговоры, если есть искреннее желание сохранить приверженность им. Это особенно касается тех случаев, когда делаются попытки свои односторонние взгляды, фактически в качестве предварительных условий. Не надо решать мнение народа Нагорного Карабаха вместо него.Предпосылки, не говоря уже об угрозах, не повлияют на нашу позицию на переговорах. Проявления оптимизма или пессимизма одинаково неэффективны с точки зрения влияния на процесс. Необходимо быть реалистичным и найти приемлемое для всех сторон решение», - сказала Анна Нагдалян.