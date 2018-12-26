Арцахцы сами решат свою судьбу: Арарат Мирзоян ответил на заявление Мамедъярова

Арцахцы сами решат свою судьбу. Как передает «Арменпресс», об этом пишет на своей странице в Facebook и.о. вице-премьера Армении Арарат Мирзоян, комментируя последнее заявление министра ИД Азербайджана Мамедъярова.

«По словам министра ИД Азербайджана Мамедъярова, Баку готов обеспечить безопасность армян Арцаха и предоставить им высокую степень автономии. Г-ну Мамедъярову советую представить свое предложеение народу Арцаха: ведь, в конце концов, арцахцы сами будут решать свою судьбу,поскольку это их естественное, неделимое право, не могущее быть подавленным угрозами или силою оружия, и это право – рано или поздно, надо будет признать»,- пишет он.

Армения подтверждает свою четкую позицию в отношении приоритета статуса и безопасности Нагорного Карабаха в пакете переговоров. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, отвечая на вопрос программы «Лурер» Общественного телевидения о том, как она прокомментирует недавнее заявление Эльмара Мамедъярова об урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

«Может быть два подхода к этому заявлению. Мы можем подтвердить нашу четкую позицию в отношении приоритета статуса и безопасности Нагорного Карабаха по пакету переговоров, предоставив широкие разъяснения в случае обоих подходов. В любом случае, мы считаем необходимым проявить сдержанность в публичных заявлениях, если, конечно, есть искреннее желание уважать приверженность переговорам. Тем не менее мы считаем, что в публичных заявлениях следует быть сдержанными, тем самым поддерживая переговоры, если есть искреннее желание сохранить приверженность им. Это особенно касается тех случаев, когда делаются попытки свои односторонние взгляды, фактически в качестве предварительных условий. Не надо решать мнение народа Нагорного Карабаха вместо него.

Предпосылки, не говоря уже об угрозах, не повлияют на нашу позицию на переговорах. Проявления оптимизма или пессимизма одинаково неэффективны с точки зрения влияния на процесс. Необходимо быть реалистичным и найти приемлемое для всех сторон решение», - сказала Анна Нагдалян.