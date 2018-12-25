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Накануне сложения полномочий спикера парламента, Ара Баблоян встретился с руководством страны


Председатель НС Ара Баблоян накануне сложения полномочий спикера парламента встретился с  Президентом РА А.Саркисяном, и.о. Премьер-министра РА Н.Пашиняном и Его Святейшеством Верховным Патриархом и Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В ходе встреч подчеркнута роль законодательного органа в прогрессе перешедшей к парламентской системе правления страны, в частности в совершенствовании законодательного поля, осуществлении контрольных функций, становлении политических сил и гражданского общества, обеспечении прозрачности законодательной деятельности, расширении участия общества в подотчетных и законотворческих процессах.   

Обобщены законотворческая деятельность НС РА шестого созыва, работа на международных площадках и в парламентских структурах.

Стороны выразили надежду, что новоизбранное Национальное Собрание продолжит сформировавшиеся парламентские традиции, придав новые импульс и качество деятельности законодательного органа.

 




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