Армения продолжит проводить в ЕАЭС инициативную политику

Армения продолжит проводить в ЕАЭС инициативную и активную политику. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал замминистра экономического развития и инвестиций Армении Альберт Бабаян.

По его словам, в 2018 году Армения проявила большую активность в ряде стран ЕАЭС.

«В январе-октябре 2018 года экспорт из Армении вырос на 11.7%, в эти страны экспорт из Армении вырос на 22.6%. причем, рост зарегистрирован во все страны ЕАЭС, кроме Киргизии. Например, экспорт в Беларусь вырос на 90%, в Казахстан – в 2 раза, в РФ - на 22,6%. Кроме того, в этом году правительство Армении одобрило 2 соглашения о СЭЗ – с Ираном и Китаем»,- сказал он.

По его словам, в грядущем году планируется подписание соглашений о СЭЗ с Сербией, Сингапуром и Египтом.

В уходящем году Армения поднимала в ЕАЭС ряд вопросов: некоторые из них были решены, обсуждения по другим продолжаются.

По словам Бабаяна, Армения продолжит проводить в ЕАЭС инициативную и активную политику.

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