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Трамп сообщил, что с нетерпением ждет новой встречи с Ким Чен Ыном


Президент США Дональд Трамп заявил о наличии прогресса в переговорах с Пхеньяном и подчеркнул, что с нетерпением ждет новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.

"Прогресс есть. С нетерпением жду следующего саммита с председателем [Госсовета КНДР] Ким Чен Ыном", - написал он, прикрепив к записи фотографию с брифинга по КНДР в Белом доме.

Ранее госсекретарь Майкл Помпео в интервью радиостанции KNSS сообщил о том, что США рассчитывают на проведение второй встречи Трампа и Ким Чен Ына в самом начале 2019 года.

 




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